موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى الدورى والقنوات الناقلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة سيراميكا فى إطار المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، دورى nile، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الثامنة من مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى بالجولة ضمن مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدورى ويتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى فى وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

ويقود الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز، الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية، وتعد عودة جروس لقيادة الفريق هى الولاية الثانية له حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.