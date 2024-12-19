شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تحصل على لقب "ملك التعادلات" فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت 6 فرق على لقب ملك التعادلات فى دورى المحترفين برصيد 6 مباريات، وهم طبقا لترتيب النقاط "بترول أسيوط – بروكسى – أسوان – بلدية المحلة – السويس – لافيينا".

وتعد هؤلاء الفرق أكثر الأندية التى حافظت على نتيجة التعادل فى المباريات وهو ما أدى لوقوعها فى منتصف جدول الترتيب بعيدا عن صراع القمة، أو ضمن الأندية التى تصارع من أجل البقاء فى المسابقة مثل لافيينا.

ويحتل بترول أسيوط المركز السابع بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 21 نقطة ، بينما يأتى بروكسى فى المركز الذى يليه بنفس الرصيد من النقاط ، ثم أسوان برصيد 18 نقطة ، فى الوقت الذى يحتل فيه بلدية المحلة المركز الـ11 برصيد 15 نقطة ، ثم منتخب السويس فى الـ12 بنفس الرصيد ، وأخيرا لافيينا فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وشهدت مباريات الجولة الثالثة عشر من دورى المحترفين العديد من الظواهر والإحصائيات بعدما جاءت المباريات غاية في القوة والندية حيث شهدت المباريات 17 هدفا في المباريات العشرة التي أقيمت على ثلاثة أيام.

وجاءت نتائجها على النحو التالى فوز الترسانة خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى المحترفين ، أحرز هدفى الترسانة الليبيرى أوجستين أوتو في الدقيقتين 22 و 58 ، بينما أحرز ميدو شلاطه هدف القناة في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

كما استعاد السكة الحديد مودرن نغمة الانتصارات على حساب سبورتنج بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله ، وبلدية المحلة على طنطا بهدفين نظيفين، والمنصورة على ديروط بهدف مقابل لا شىء، وتعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.

كما استطاع كهرباء الإسماعيلية تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين ، كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله ، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية ، وتعادل المقاولون مع وادى دجلة سلبيا.