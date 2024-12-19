اخبار الرياضه

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه فى شهر ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه فى شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر ديسمبر الجارى، فى ختام عام 2024، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ33 فى تصنيف فيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذى احتله فى آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضى.

وجاء منتخب مصر فى المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولى عن قارة أفريقيا، محافظًا على مراكزه مختتماً مشواره عن عام 2024 بأفضل شكل ممكن. 

وشارك منتخب مصر فى مباراتين رسميتين، حيث حقق التعادل أمام كاب فيردى وبتسوانا ليحافظ على مركزه فى التصنيف للشهر الثانى على التوالى. 

وحافظ منتخب المغرب على صدارة تصنيف المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الأول أفريقيا والـ14 عالميا، فيما جاء منتخب مصر فى المركز الثانى عربيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements