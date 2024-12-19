شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه فى شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر ديسمبر الجارى، فى ختام عام 2024، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ33 فى تصنيف فيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذى احتله فى آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضى.

وجاء منتخب مصر فى المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولى عن قارة أفريقيا، محافظًا على مراكزه مختتماً مشواره عن عام 2024 بأفضل شكل ممكن.

وشارك منتخب مصر فى مباراتين رسميتين، حيث حقق التعادل أمام كاب فيردى وبتسوانا ليحافظ على مركزه فى التصنيف للشهر الثانى على التوالى.

وحافظ منتخب المغرب على صدارة تصنيف المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الأول أفريقيا والـ14 عالميا، فيما جاء منتخب مصر فى المركز الثانى عربيا.