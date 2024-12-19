شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة خناقة عمر كمال فى الأهلى وشائعة الاستغناء عن كهربا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس تعرض عمر كمال لاعب فريق الأهلى إلى إصابة فى اليد أمس، وإصدار النادى بيانا عن حالة اللاعب.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر اثير إذاعة "أون سبورت إف إم" " بعد انتشار الخبر الذى تم تداوله عن وجود خناقة بين عمر كمال وأحد زملائه بالفريق، وأنه أخذ 20 غرزة فى إيده، تواصلت مع الناس في الأهلى لمعرفة ما حدث، قبل أن يصدر بيان عن الواقعة، فقالوا إن اللاعب "تزحلق" ووقع وحدث عنده جرح ما بين 4 أو 7 غرز وتم خياطتها، وسيتدرب مع الفريق غد الجمعة، خاصة أن الأهلى راحة من التدريبات الخميس، وهذا ما تم إعلانه في البيان الرسمي على صفحة الأهلى فلابد من تصديقه".

وأضاف شوبير لازم أصدق البيان لإن الطبيعى إنى أصدقه لأنه صادر من الأهلى، وقالوا إنه لا خلاف بين الاعب وزملائه ولا أي حاجة.

وعن بيرسى تاو قال شوبير إن ما يتردد عن أن اللاعب يغيب عن التدريبات فتم سؤال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، فقال لم يحدث هذا فاللاعب لديه مشكلة في المعدة، وبعد العودة من السفر يتابع معه ولأنا لديه مشكلة في معدته فيتابع مع الطبيب نوع الأدوية التي يتناولها بالاتفاق بين الطبيب وبعلم الجهاز الفني والإدارى وهذا بيان رسمى من الأهلى فلابد أن أصدقه أيضا.

وردا عن استغناء الأهلى عن كهربا قال: "أول مرة أسمع الكلام ده إن الأهلى هيستغنى عن كهربا".