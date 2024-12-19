شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى أمام بلوزداد بسب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى الأبطال للإصابة فى الركبة.

واشتكى طاهر من كدمة فى الركبة وأجرى أشعة رنين خلال الساعات الماضية لتحديد حجم إصابته وموقفه من التدريبات الجماعية المقبلة، وكذلك من مباراة شباب بلوزداد المقرر لها السادسة من مساء الأحد المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري ، وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.