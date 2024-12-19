شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن جدول مباريات نهائى الدورى بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائى بطولة دورى المرتبط رجال، والتى تجمع فريقى سلة الأهلى والاتحاد السكندرى.

وتقام مباريات الدور النهائى يوما 23 و25 ديسمبر الجارى، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب و العودة، على صالة استاد القاهرة الدولى.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد بالدور النهائى بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج على المركزين الثالث والرابع، حيث صعد الأهلى إلى الدور النهائي على حساب الزمالك بعد أن فاز على الفريق الأبيض بمباراتى الذهاب والعودة بنصف نهائى البطولة، بينما صعد الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج.

يذكر أن اتحاد السلة قرر توقيع غرامة مالية على الأهلى 20 ألف جنيه، بسبب ما شهدته مباراة الذهاب بين الفريقين، وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه على الزمالك.