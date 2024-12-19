شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد جاهز لقيادة الزمالك أمام سيراميكا.. وجروس يحدد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت جاهزية عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مباراته اليوم أمام سيراميكا بالجولة الخامسة من بطولة الدورى.

وأصبح عبد الله السعيد جاهزا للمشاركة مع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها خلال الساعات الماضية بكدمة في العضلة الأمامية تعرض لها مؤخرا.

وشارك عبد الله السعيد فى تدريبات الفريق أمس الأربعاء في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا التي تقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

ويقود الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية، وتعد عودة جروس لقيادة الفريق هي الولاية الثانية له، حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.