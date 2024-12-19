شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم فى الدورى.. أمين عمر حكما للزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، والتي جاء أبرزها إسناد مباراة الزمالك وسيراميكا للحكم أمين عمر.



الزمالك وسيراميكا

وجاءت اختيارات حكام اليوم كالتالى..الزمالك وسيراميكا

يدير المباراة تحكيما أمين عمر ويعاونه كل من: سامى هلهل ووائل شعبان مساعدين، إبراهيم محجوب حكم رابع، محمد الصباحى حكم تقنية الفيديو وهانى خيرى حكم مساعد لتقنية الفيديو.



حرس الحدود والمصرى

حرس الحدود والمصرى

يدير المباراة تحكيما، الحكم إبراهيم محمد ويعاونه كل من مصطفى عطية ونور الدين سعيد مساعدين، نور سمير حكم رابع، مصطفى مدحت حكم لتقنية الفيديو ويساعده هانى عبد الفتاح.



طلائع الجيش وبتروجت

طلائع الجيش وبتروجت

يدير المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من أحمد لطفى ومحمد مجدى سليمان مساعدين، محمد إبراهيم الدسوقى حكم رابع، محمد نهاد حكم تقنية الفيديو وتساعده يارا عاطف.