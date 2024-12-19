شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يظهر فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

دخل المغربي رضا سليم جناح فريق الكرة بالأهلى حسابات الجهاز الفنى للفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يقام لقاء الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي بينما تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة فضائيا حصريا بناء علي العقد المبرم بين القناة القطرية والاتحاد الأفريقي.

تركيز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على البدء برضا سليم في التشكيل الأساسي لمباراة شباب بلوزداد يأتي في ظل النقص الكبير في صفوف الفريق في هذا المركز بعد معاناة طاهر محمد طاهر من الإصابة في الركبة وأيضا غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية بسبب نزلة معوية مما يجعله غير جاهز بصورة كاملة للمباراة.

وينوي مارسيل كولر منح الفرصة كالمة لرضا سليم المتعطش للمشاركة الأساسية، حيث كان الجهاز الفني يعتمد علي الثلاثي طاهر محمد طاهر و بيرسي تاو وحسين الشحات وتكون مشاركة رضا سليم كبديل في بعض المباريات.

الجهاز الفني للأهلي طالب اللاعبين بالتركيز في المباراة نظرا لأهميتها وتحقيق النقاط الثلاثاة من أجل صدارة المجموعة قبل مباراة الفريقين في يناير المقبل بالجزائر خاصة أن أي نتيجة سلبية قد تؤثر علي طموح الفريق في تصدر المجموعة.