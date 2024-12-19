شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل جروس فى آخر ظهور مع الزمالك بالولاية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى، والتى تقام فى الثامنة من مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى.

وتعد مواجهة سيراميكا هي القيادة الأولى للسويسرى كريستيان جروس مع الزمالك في الولاية الثانية له مع الفريق، بعد العودة مرة أخرى لتولى المهمة الفنية للأبيض.

وسبق لجروس أن قاد الفريق في الولاية الأولى التي كانت موسم 2018- 2019، وحقق فيها مع الفريق بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان آخر ظهور لجروس مع الزمالك أمام الإنتاج الحربى بالجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدورى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف الزمالك وقتها خالد بوطيب، من صناعة محمود كهربا، ورحل جروس عن الزمالك فى اليوم التالى للمباراة، ونهاية الولاية الأولى له فى ميت عقبة.

وعاد جروس وتولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية، لتكون مباراة سيراميكا اليوم هى أول قيادة للخواجة السويسرى فى الولاية الثانية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.