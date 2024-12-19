شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تبدأ تحركاتها لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأت رابطة الأندية المحترفة ، تحركاتها الجادة للسماح بحضور الجماهير بكامل طاقتهم في مباريات الدوري المصري الممتاز، بناء على الوعود التي قدمها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وأكدت الرابطة أنها تعمل بشكل مكثف مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، ومنها الجهات الأمنية للتنسيق وتأمين المباريات وضمان سلامة الجماهير، وكذلك شركة تذكرتي لتنظيم عملية بيع التذاكر وإدارة الحضور الجماهيري.

كما بدأ التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، للموافقة على هذه الخطوة وتقديم الدعم اللازم، وإدارة أمن الملاعب لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة، وايضا وزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات اللازمة واتخاذ القرارات النهائية.

تتماشى هذه التحركات بالتعاون مع الأندية المشاركة في الدوري للتنسيق معها وتزويدها بكل المعلومات اللازمة، وإدارة الاستادات المستضيفة للمواجهات للتجهيز لاستقبال الجماهير بكامل طاقتها.

تهدف هذه التحركات إلى، إعادة الحياة إلى الملاعب: من خلال عودة الجماهير بكامل طاقتها، مما يزيد من الإثارة والحماس في المباريات، ودعم الأندية حيث يساهم الحضور الجماهيري الكبير في زيادة الإيرادات للأندية، وكذلك تعزيز مكانة الدوري المصري من خلال زيادة الاهتمام بالدوري محليًا ودوليًا.