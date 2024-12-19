شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة الثالثة عشرة.. الأهلى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 30 نقطة، بعد مرور 12 جولة من المسابقة، متفوقا على الثنائى وادى دجلة وزد بـ5 نقاط وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة عشرة.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 30 نقطة من 11 مباراة خاضها فاز في 10 وخسر واحدة أمام مسار، سجلت لاعباته 46 هدفا واستقبلت شباكهن 5 أهداف، ويأتي فريق وادى دجلة في الوصافة برصيد 25 نقطة، ثم زد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم مسار في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة الثالثة عشرة..

1 الأهلى 30 نقطة

2 وادى دجلة 25 نقطة

3 زد 25 نقطة

4 مسار 24 نقطة

5 البنك الأهلى 22 نقطة

6 الزمالك 21 نقطة

7 مودرن سبورت 19 نقطة

8 المقاولون العرب 16 نقطة

9 الطيران 14 نقطة

10 بيراميدز 12 نقطة

11 الجونة 10 نقاط

12 المصرى 7 نقاط

13 بالم هيلز 6 نقاط

14 المعادى واليخت 6 نقاط

15 إنبى نقطتين

16 اتحاد بسبون نقطة

17 الاتحاد السكندرى نقطة

ويستضيف فريق الكرة النسائية بنادى إنبى في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق سيدات المصرى البورسعيدى في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

يبحث فريق إنبى عن أول فوز له هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن في بطولة الدورى خسر 7 لقاءات وتعادل في مباراتين فقط، سجلت لاعباته 3 أهداف واستقبلت شباكهن 21 هدفا.

في المقابل، تسعى سيدات المصرى البورسعيدى لتحقيق الفوز الثالث هذا الموسم بعدما لعبت 9 مواجهات نجحت في الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والهزيمة في 6 مواجهات، سجلت لاعبات المصرى 8 أهداف واستقبلت شباكهن 30 هدفا.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة، بمواجهات قوية، حيث يلتقى بالم هيلز مع الأهلى، مسار مع زد، والجونة مع الزمالك، وبيراميدز مع المقاولون العرب، والاتحاد السكندرى مع مودرن سبورت، واتحاد بسيون مع المعادى واليخت، وتقام المباريات في توقيت واحد الثانية والنصف عصر الجمعة.