شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد المرشحين الخمسة للرحيل فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أستقر مسئولو النادي الأهلي بنسبة كبيرة على اللاعبين المُرشحين للرحيل عن فريق الكرة خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بناءً على أداء ومردود هؤلاء اللاعبين في الملعب على مدار الفترة الماضية.

وقال مصدر في الأهلي، إن المرحلة القادمة ستشهد الإستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات أنفسهم أو الذين لا يؤدون بشكل قوي وأداؤهم متفاوت أوغير الملتزمين والذين يُثيرون المشاكل، موضحاً أن عملية الإستغناء ستتم على أكثر من مرحلة تبدأ في يناير المقبل وتتواصل في ميركاتو الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن قائمة اللاعبين المُرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير ، تشمل الخماسي ، محمود عبد المنعم كهربا وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح والجنوب أفريقي بيرسي تاو حمزة علاء، وشدد المصدر على أن أداء كهربا وبيرسي تاو وخالد عبد الفتاح بات غير مُقنع لإدارة الكرة بالأهلي وترى لجنة التخطيط إنه من الأفضل الإستغناء عن هذا الثلاثي خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي بات يُثيرها الثنائي بيرسي تاو وكهربا تحديداً.

أما حمزة علاء فلا تمانع لجنة التخطيط للكرة في رحيله في يناير بعدما طلب الحارس الشاب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم الإعتماد عليه لمشاركة محمد الشناوي ومصطفى شوبير بشكل منتظم، وفيما يتعلق بـ كريم نيدفيد فهناك إتفاق على رحيله لعدم قدرته على تقديم أوراق إعتماد مع الفريق منذ العودة من الإعارة.

