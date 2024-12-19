شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالشركة الإسبانية لتطوير تقنية الـVAR في المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

قرر رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبو ريدة، عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتعقد الجلسة عقب التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، حيث سيتولى الخبير التنسيق مع الشركة لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات، مما يعزز دقة القرارات التحكيمية ويرفع مستوى المنافسة في الدوري المصري.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة التحكيمية في مصر، حيث يسعى اتحاد الكرة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتوفير أدوات تساعد الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة وعدالة.

تجدر الإشارة، إلى أن تحديث تقنية الـVAR يعد جزءًا من استراتيجية اتحاد الكرة لتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء التحكيمية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الدوري المصري وكرة القدم المحلية.