شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سيراميكا بالدورى اليوم فى الظهور الأول للسويسرى جروس والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا في إطار المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، دورى nile، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة الدولى.

ويقود الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية، وتٌعد عودة جروس لقيادة الفريق هي الولاية الثانية له حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يغيب عن الفريق خلال مواجهة سيراميكا كلا من عبد الله السعيد بعد تعرضه لإصابة بكدمة في العضلة الأمامية، كما يغيب مصطفى الزنارى ومحمد السيد عن المباراة، ويعاني الزناري من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويتم تأهيلهما للعودة في أقرب وقت للمشاركة مع الفريق

ومن المتوقع أن يخوض جروس المباراة بنفس ملامح التشكيل في المباريات الأخيرة ، لحين الوقوف على مستوى اللاعبين بالفريق، وتحديد التشكيلة التي سيستقر عليها الفترة المقبلة

في المقابل، طالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه بنسيان خماسية البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية، والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام الزمالك، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن الزمالك من المنافسين المباشرين لسيراميكا، وحذر من خطورة مهاجمى الأبيض وفرض رقابة قوية عليهم وعدم ترك المساحات أمامهم.

وتعد مباراة اليوم، العاشرة التي تجمع سيراميكا بالزمالك، حيث سبق أن تواجه الفريقان في 9 لقاءات لم يتذوق خلالها سيراميكا طعم النتيجة الإيجابية، حيث خسر الـ9 مواجهات السابقة والتي كان آخرها الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل سيراميكا 7 أهداف، فيما استقبل الفريق 20 هدفا

ويحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.