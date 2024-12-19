شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الإسماعيلى تاريخيا قبل مواجهة السبت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهة فريق بيراميدز السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية.

وتعد مباراة السبت الثامنة عشر بين الفريقين، حيث تقابل الإسماعيلى مع بيراميدز في 17 لقاء سابقا، ونجح الإسماعيلى في الفوز بـ4 لقاءات، بينما حسم بيراميدز 10 مباريات لصالحه، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 5 أهداف.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر لها السبت المقبل من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.