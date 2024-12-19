شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن الانتفاضة اليوم أمام المصري فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث خسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصرى فوزا مهما على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

يبحث محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن مواصلة الانتفاضة في الدوري كما فعلها في كأس رابطة الأندية بعد الفوز على الإسماعيلى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المصري، محذرا الدفاع من خطورة هجوم المصري وعدم ترك أي مساحات أمامهم.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل، يسعى على ماهر المدير الفني لفريق المصرى، إلى مواصلة الانطلاق الرائعة في بطولة الدوري بعد الفوز على الطلائع والزمالك وبيراميدز والتعادل مع الجونة، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان الهزيمة في الكونفدرالية والتركيز على تحقيق الفوز الرابع ومواصلة صدارة الترتيب، محذرا من انتفاضة الحرس بعد فوزه على الإسماعيلى في كأس الرابطة.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.