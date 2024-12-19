شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك أمام ميلانو الإيطالى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى نظيره فيرو فولى ميلانو فى تمام الواحدة و النصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، في الصين، المحدد لها الفترة من17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

وخسر فريق طائرة الزمالك من بطلا الصين والبرازيل على التوالى بنتيجة 3-0 فى دور المجموعات.

وجاءت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك كالتالي:-

"نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة، حيث أوقعت الفريق بجانب فرق:-

-تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".