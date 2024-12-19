شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يقترب من تولي منصب مدير الكرة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي من تولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول، وهو المنصب الذي أصبح شاغراً منذ رحيل خالد بيبو بإستثناء الفترة القصيرة المؤقتة التي تولى فيها سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق هذا المنصب قبل رحيله وتعيين مدير رياضي للنادي.

وحدث تشاور بين مسئولي الأهلي بشأن منصب مدير الكرة، وتم ترشيح بعض لاعبي الفريق السابقين لشغل هذا المنصب مثل وليد سليمان ومحمد شوقي ووليد صلاح الدين وعماد النحاس، قبل أن يتم الاستقرار على الحاوي لتولي المنصب.

ويتطلع الأهلي لحسم ملف مدير الكرة خلال الفترة المقبلة بعدما تحدث المدير الرياضي للنادي مع لجنة التخطيط بشأن هذا الأمر لأن "غرفة الملابس" تحتاج إلى مدير كرة مُتفرّغ لمواجهة المشاكل وحسم الملفات المتعلقة بالفريق.

