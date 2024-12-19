الامارات | ميلوش: الوصل بعيد عن لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن فريق شباب الأهلي استحق الفوز في الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، معترفاً بأن «الإمبراطور» أصبح بعيداً عن اللقب في الوقت الحالي بسبب فارق النقاط الكبير مع «المتصدر»، مشدداً على ضرورة العمل للعودة إلى سكة الانتصارات، لاسيما أن هناك الكثير من الجولات والمحطات بانتظار الفريق محلياً وآسيوياً.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد، أصبح الوصل بعيداً عن لقب الدوري بفارق نقاط كبير، ولكن لايزال هناك العديد من المباريات، ويجب عدم النظر أو التفكير في جدول الترتيب حالياً، كل ما علينا هو تقديم الأداء الجيد، وتحسين المستوى وتحقيق الانتصارات، وسنرى في نهاية المسابقة أين موقع فريق الوصل في جدول الترتيب، فقط علينا تقديم الأداء الجيد».

وكان الوصل قد خسر أمام شباب الأهلي بثلاثية نظيفة على استاد راشد، وذلك بعد أربعة أيام من خسارة كأس السوبر أمام الفريق نفسه، ويحتل «الإمبراطور» المركز الثامن على جدول الدوري برصيد 13 نقطة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن الشارقة (المتصدر)، بينما بقي شباب الأهلي في صلب المنافسة برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشارقة، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام العين.

وعن تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، رفض المدرب توضيح ما إذا كان الفريق سيضم لاعبين جدداً، مشيراً إلى أنه لن يتحدث في هذا الأمر، وقال: «الأهم بالنسبة لي الآن تحقيق الانتصارات، والعودة إلى الطريق الصحيح والمستوى المعروف للفريق».

وأضاف ميلوش: «عانينا في مباراة الدوري بسبب خسارة كأس السوبر، الجمعة الماضية، وهناك لاعبون كانوا في حالة حزن شديد بسبب إهدار ركلات الترجيح وخسارة السوبر، حاولنا معهم لإخراجهم من حالة الإحباط، ولكن كان تأثير المباراة قوياً».

وتابع: «هناك العديد من اللاعبين المميزين لم يقدموا المستوى المطلوب خلال المباراة، حاولنا تقديم الدعم من دكة البدلاء، ولكن كانت رغبة فريق شباب الأهلي وتركيزه أكبر، استحقوا الفوز في المباراة، وعلينا تعديل الأوضاع خلال الفترة المقبلة».

ميلوش ميلوييفيتش:

. بعض لاعبي الوصل كانوا في حالة حزن شديد، بسبب إهدار ركلات الترجيح وخسارة السوبر.

. الأهم بالنسبة لي تحقيق الانتصارات والعودة إلى الطريق الصحيح والمستوى المعروف للفريق.