الامارات | شباب الأهلي يهزم البشائر العماني بفارق 40 نقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي انتصاراً عريضاً على مضيفه البشائر العماني بفارق 40 نقطة، وبنتيجة (96-56)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة مجمع قابوس الرياضي، في افتتاح مرحلة الإياب في دوري مجموعات «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، مواصلة فريق الكويت الكويتي سلسلة انتصاراته المتتالية، بفوزه على ضيفه الأهلي البحريني بنتيجة (77-63)، وحافظ شباب الأهلي على وصافة المجموعة برصيد سبع نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الكويت الكويتي المتصدر، فيما بقي الأهلي البحريني والبشائر العماني في المركزين الثالث والرابع بخمس وأربع نقاط على التوالي.

ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات اللقاء الذي جمعه مع البشائر العماني، ونجح في تسيّد المباراة منذ بدايتها حتى صافرة النهاية، متفوقاً بنتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (29-10 و24-18 و18-11 و25-17).

واعتمد شباب الأهلي في تحقيق انتصاره على أسلوب العمل الجماعي، في لقاء شهد تسجيل خمسة من عناصر شباب الأهلي للثنائية المزدوجة، تقدمهم المحترف الأميركي، ديشاوندر واشنطن، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 34 نقطة، وسبع تمريرات حاسمة و12 التقاطاً ناجحاً للكرة.

كما تألق لـ«فرسان السلة» كل من عمر العامري، والأميركي سير دومنيك، بتسجيلهما 16 و14 نقطة على التوالي، بينما أضاف السنغالي أساني بوبي وقيس عمر 12 و10 نقاط على التوالي.

كما تفوق شباب الأهلي تحت سلة المنافس بتسجيل 53 نقطة عن الرميات الثنائية، إضافة إلى استثمارهم الناجح للتمريرات الحاسمة للاعبين فيما بينهم بـ26 تمريرة.

ويخوض شباب الأهلي في 13 و20 يناير المقبل، المواجهتين الختاميتين في دوري المجموعات، إذ سيواجه خلال المباراة الأولى في دبي فريق الأهلي البحريني، في مباراة يطلبها شباب الأهلي لتأكيد تفوقه بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في الخامس من نوفمبر الماضي في المنامة، بنتيجة (76-73)، قبل أن يتجه شباب الأهلي في مباراته الثانية خارج الديار للقاء الكويت الكويتي، في مباراة تحمل عنوان رد الاعتبار، بعد خسارته مباراة الذهاب التي أقيمت في الثاني من الشهر الجاري في دبي بنتيجة (71-75).