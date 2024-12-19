الامارات | عيد خميس: شباب الأهلي يلعب الدوري على طريقته الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، أن شباب الأهلي يلعب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم على طريقته الخاصة، إذ لا ينظر حالياً إلى اللقب، وإنما يخوض كل مباراة على حدة، بعيداً عن الانشغال بالمستقبل، موضحاً أن الفوز على فريق الوصل في الجولة العاشرة بثلاثية نظيفة، أول من أمس، لم يكن سهلاً، لكونه جاء أمام فريق كبير.

وقال عيد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة صعبة أمام الوصل، كان التركيز حاضراً للاعبين، ونجحوا في الفوز أمام فريق كبير.. الوقت لم يكن كافياً للراحة بعد مباراة السوبر، لكنّ اللاعبين استعدوا جيداً، وتعاهدوا على التركيز الذهني في المباراة.. بالفعل تحقق ذلك في وقت صعب».

وأوضح: «شباب الأهلي يفكر في كل مباراة على حدة، ولا ينظر إلى اللقب، ولكن كل مباراة بمفردها، وكان التركيز على مباراة الوصل في السوبر، ونجحنا في ذلك، ثم خضنا مباراة الدوري أمام الفريق نفسه، وحصدنا ثلاث نقاط، والآن نغلق الصفحة، وننظر إلى بطولة جديدة، وهي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ومباراة النصر في تحدٍ جديد للفريق قبل العودة للدوري، فقط نخوض كل مباراة بمفردها».

وتمنى عيد خميس التوفيق للمنتخب في بطولة «خليجي 26»، وقال: «كل التوفيق للمنتخب في خليجي الكويت، الأبيض قدم مباريات جيدة الفترة الأخيرة، وقادر على تقديم المزيد، وكأس الخليج بطولة مهمة نأمل الفوز بلقبها».

يذكر أن عيد خميس (25 عاماً) يلعب مع شباب الأهلي منذ عام 2019، وخلال وجوده مع الفريق خاض 43 مباراة في الدوري، سجل خلالها هدفاً واحداً.

عيد خميس:

. الوقت لم يكن كافياً للراحة بعد مباراة السوبر، لكنّ اللاعبين استعدوا جيداً وحققوا الهدف.

. نغلق صفحة الوصل، ونفتح أخرى لمواجهة النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.