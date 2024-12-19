الامارات | «سنة صدارة» للشارقة.. وبشرى خير للعين والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الشارقة عام 2024 متصدراً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد ختام الجولة الـ10 من المسابقة التي ستتوقف منافساتها حتى السادس من يناير المقبل، لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في «خليجي 26» في الكويت.

ويعتلي «الملك» قمة الدوري برصيد 27 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه شباب الأهلي (له مباراة مؤجلة)، فيما اقترب النصر (19 نقطة)، والعين (18 نقطة، وله مباراة مؤجلة)، من صراع القمة، يليهم الوحدة (18 نقطة)، والجزيرة (17 نقطة) على جدول الترتيب متأثرين بالهزيمة أمام الشارقة والعين على التوالي، فيما ابتعد الوصل «حامل اللقب» عن سرب المنافسة بحلوله ثامناً بـ13 نقطة،

الشارقة في الصدارة

استمر الشارقة في صدارة الترتيب، بعدما نجح في التغلب على الوحدة بهدفين دون رد، في مباراة كانت فيها السيطرة لـ«العنابي»، لكن النتيجة ذهبت لمصلحة «الملك» الذي لعب المباراة بذكاء مدربه، الروماني أولاريو كوزمين، الذي أغلق المساحات أمام خصمه، واعتمد على المرتدات الهجومية التي سجل من خلالها هدفي الفوز وأضاع مثلهما، ليحافظ الشارقة على قوة خط دفاعه، بعدما استقبل خمسة أهداف فقط في 10 مباريات.

العودة للانتصارات

عاد شباب الأهلي مجدداً لسكة الانتصارات، بفوز كبير وعريض حققه على الوصل بثلاثية نظيفة، بعدما كان «فرسان دبي» قد تعثر بالتعادل في مواجهتين متتاليتين أمام كلباء وخورفكان، ليؤكد الفريق تفوقه مجدداً على الوصل، بعدما كان قد انتزع منه لقب السوبر بالتغلب عليه 4-1 بضربات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2)، ويتمسك بآماله في المنافسة على اللقب، بعد أن ظل فارق النقاط بينه وبين الشارقة عند أربع نقاط، مع بقاء مباراة مؤجلة له ضد العين.

تقدم نصراوي - عيناوي

استعاد النصر والعين توهجهما في الجولة العاشرة، بعدما تمكن «العميد» من الفوز على خورفكان 3-1، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، منفرداً بالمركز الثالث، بعد خسارة الوحدة أمام الشارقة، مبقياً على آماله في المنافسة، في حين استعاد العين قواه حينما قلب تأخره أمام الجزيرة بهدف إلى الفوز 3-1، بعدما كان الجزيرة هو الطرف الأفضل حتى الدقيقة 63.

تراجع ثلاثي

وأدارت الجولة العاشرة ظهرها لأندية الوصل والوحدة والجزيرة، وباتت فرصة الوصل «حامل اللقب»، شبه مستحيلة في العودة للمنافسة، بعدما استقر في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الشارقة «المتصدر»، بعدما قدم «الإمبراطور» واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة للوحدة الذي يفوز في جولة، ويتعثر في أخرى، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، في وقت فقد الجزيرة خمس نقاط في آخر مباراتين، ليتراجع للمركز السادس، بعدما توقف رصيده عند 17 نقطة.

صراع الهبوط

ولم تتغير مراكز الهبوط في الجولة العاشرة، على الرغم من حصول البطائح صاحب المركز الأخير على نقطة بالتعادل مع بني ياس 1-1، ونجح دبا الحصن في التعادل مع كلباء 2-2، مبقياً الوضع على ما هو عليه، ليظل العروبة أخيراً برصيد ثلاث نقاط، والبطائح في المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط، وظل دبا الحصن قريباً بست نقاط، مقابل ثماني نقاط لبني ياس في المركز الـ11.

لابا نجم الجولة

انتزع مهاجم العين الكونغولي لابا كودجو لقب نجم الجولة من دون منازع، بعدما قاد العين لتسجيل ثلاثية في شباك الجزيرة، ودخل تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أصبح أول لاعب يُسجل «هاتريك» في جولتين متتاليتين، بعدما سبق وسجل ثلاثية في شباك بني ياس في الجولة التاسعة التي فاز فيها فريقه برباعية، وتربّع على صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم الوحدة السوري عمر خريبين.

مشاهد من الجولة

. سجل البطائح أطول سلسلة عدم انتصار في تاريخه بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما ظل لسبع جولات من دون انتصارات.

. أحرز كلباء التعادل الرابع له توالياً في الدوري، بعدما تعادل مع دبا الحصن بهدفين لكل منهما، وسبق ذلك بالتعادل مع شباب الأهلي والجزيرة والعين.

. وصل مهاجم النصر، على مبخوت، إلى هدفه الـ225 بتسجيله أحد أهداف فريقه في شباك خورفكان، معززاً صدارته كأفضل هداف تاريخي للدوري الإماراتي.

. استقبل خورفكان، أول خسارة له تحت قيادة مدربه الجديد، عبدالمجيد النمر أمام الوصل، بعدما فاز على البطائح وتعادل مع شباب الأهلي في أول جولتين له بالمسابقة.

. تصدر كلباء قائمة الأندية الأكثر تسديداً للأهداف من خارج الصندوق بعد الهدف الأول الذي أحرزه مهدي قائدي في شباك دبا الحصن، بواقع خمسة أهداف.

. الوصل «حامل اللقب» يبتعد خطوات عن المنافسة بفارق 14 نقطة عن الشارقة «المتصدر».