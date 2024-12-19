الامارات | 3 فرق تقترب من نصف نهائي كأس كرة قدم الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت فرق «الإقامة وشؤون الأجانب في دبي» والبطائح ودبا الحصن شوطاً كبيراً في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد فوزها في مرحلة الذهاب بالدور ربع النهائي التي أقيمت أول من أمس، بينما ستقام مباريات الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت فريق خورفكان في الدور نصف النهائي بشكل مباشر.

وحقق فريق «الإقامة وشؤون الأجانب في دبي» فوزاً عريضاً على اليرموك بنتيجة (7-3)، وسجل للفريق الفائز البرازيلي، دانيل بينيرهو، أربعة أهداف، بجانب هدفين لمواطنه، ايفرتون دوس، وهدف لمنصور السويدي، فيما سجل لليرموك محمد النقبي ومنصور محمد والبرازيلي كايكوي روبيرتو.

وفاز البطائح على مليحة (7-2)، وسجل للفائز راشد الهنائي وعبدالله المهيري، بواقع هدفين لكل منهما، بجانب هدف لكل من البرازيليين اندرسون دا سيلفا وجوستافو مارتينيز، والسوداني عبدالقادر حاج الصديق، فيما سجل لمليحة حميد ناصر وخالد صالح.

وفاز دبا الحصن على مضيفه كلباء (3-2)، حيث سجل للفائز البرازيليان فيليب اوليفيرا ولويس هنريكو، ووليد محمد، بينما سجل هدفي كلباء برونو سوزا وخالد صالح.