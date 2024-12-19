الامارات | إقالة مدرب الوحدة ديلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم في بيان رسمي، أمس، إقالة المدرب النرويجي، روني ديلا، من تدريب «العنابي».

وقال الوحدة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم إقالة المدير الفني النرويجي روني ديلا»، مضيفاً: «ستعلن الشركة عن مدرب الفريق الأول الجديد خلال الأيام المقبلة».

وكان «العنابي» قد تعاقد مع روني ديلا، في يوليو الماضي، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، الذي رحل عقب نهاية عقده، في الموسم الماضي، وانتقل لتدريب نادي عجمان.

وجاءت إقالة المدرب النرويجي عقب خسارة الوحدة أمام الشارقة 0-2 في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب، بينما كان قد ودع كأس رئيس الدولة بخسارته أمام الوصل في دور الـ16.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مدرب بني ياس السابق، السلوفيني داركو ميلانيتش، أبرز المرشحين لخلافة ديلا.