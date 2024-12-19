شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 19 – 12- 2024 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile، بـ3 مواجهات قوية بين طلائع الجيش وبتروجت، حرس الحدود مع المصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك مع سيراميكا.

موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجت

يستقبل فريق طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق بتروجت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري nile برصيد نقطتين، جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

موعد مباراة حرس الحدود والمصرى

يلتقى فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل، يتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، بالجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء وسط كوكبة من نجوم التحليل.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.