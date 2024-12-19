شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد يرحب بالعمل مع الخبير الأجنبى فى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام المؤقتة، ترحيبه بالعمل مع الخبير الأجنبي، المزعم تعيينه في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على التحكيم المصري.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة تلقى عدداً كبيراً من الترشيحات لخبراء أجانب يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التحكيم، مؤكداً أن الخبير الذي سيتم اختياره سيعمل جنباً إلى جنب مع كوادر مصرية مؤهلة.

وأوضح المصدر المقرب من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن المجلس استقر بشكل كبير على تكليف خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، حيث يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم المصري، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال.

وتبرر رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاستعانة بخبير أجنبي بالعديد من الأزمات التي شهدها التحكيم المصري في الفترة الأخيرة، أبرزها الخلاف الحاد حول اختيار القائمة الدولية للحكام لعام 2025، والذي أدى إلى استبعاد بعض الحكام الدوليين.

كما أشار المصدر إلى أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي كانت سبباً مباشراً في إقالة اللجنة السابقة لتسيير أعمال لجنة الحكام.

ويهدف مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري من خلال هذا التغيير إلى تحقيق الاستقرار في منظومة التحكيم، وتعزيز الثقة في القرارات التحكيمية، وتحسين مستوى الحكام المصريين، والمساهمة في تطوير كرة القدم المصرية بشكل عام.

يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، تتمثل في اختيار الخبير الأجنبي المناسب، وبناء فريق عمل متكامل ومتجانس، وتطبيق الخطط والبرامج التي سيتم وضعها لتطوير التحكيم المصري.

ويعتبر قرار تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام خطوة مهمة في طريق تطوير التحكيم المصري، ويأتي في إطار سعي اتحاد الكرة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم المصرية.