الامارات | بينتو: جمهور «الأبيض» مصدر قوتنا في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر إلى الكويت، اليوم، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) التي ستنطلق في الكويت، بعد غد، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات: الإمارات والكويت وقطر وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: العراق حامل اللقب، والسعودية والبحرين واليمن.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، أن الجمهور يمثّل مصدر قوة المنتخب وهو اللاعب رقم «12»، وأنه ينتظر حضوره إلى الكويت، لدعم «الأبيض» خلال ظهوره المرتقب في كأس الخليج.

وقال بينتو في فيديو نشره الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم: «مرحباً جماهير الإمارات، أود أن أشكركم على دعم المنتخب في مبارياته السابقة، وننتظر دعمكم هذه المرة في بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت، أنتم مصدر قوتنا ولاعبنا رقم 12، ننتظركم.. خليجي يا الأبيض».

وشهدت التدريبات الأخيرة التي أجراها المنتخب في ملعب نادي ضباط شرطة دبي انتظام 20 لاعباً من أصل 26 تم اختيارهم لتمثيل «الأبيض» في كأس الخليج، فيما اكتمل العدد، أمس، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والوصل البالغ عددهم ستة لاعبين، بعد أن غابوا عن المنتخب في بداية التجمع، لارتباطهم بخوض المباراة التي جمعت شباب الأهلي والوصل، أول من أمس، ضمن الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويستهل الأبيض الإماراتي مبارياته في «خليجي 26» بعد غدٍ السبت بلقاء المنتخب القطري، فيما سيخوض مباراته الثانية أمام الكويت يوم 24 من الشهر ذاته، ويختتم مشواره في الدور الأول من البطولة بلقاء المنتخب العُماني يوم 27 الجاري.

ودشّن «الأبيض» معسكراً داخلياً في دبي منذ يوم الإثنين الماضي، وتدرب على ملعب نادي ضباط شرطة دبي تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي سعى خلال هذه التدريبات إلى وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المنتخب من الجوانب كافة قبل التوجه إلى الكويت.

ورغم أن المنتخب يطمح إلى المنافسة على لقب البطولة وحصد اللقب الثالث في تاريخه، فإن مشاركته في هذه البطولة تُعدّ خير إعداد له لمبارياته الأربع المتبقية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي أبرزها مواجهته المرتقبة أمام منتخب إيران يوم 20 مارس المقبل لحساب المجموعة الأولى.

وركز الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، خلال التدريبات الأخيرة في دبي على اختيار التوليفة المناسبة التي سيخوض بها مباراته الافتتاحية أمام قطر، إذ يدرك مدرب المنتخب أهمية المباراة الافتتاحية، كون أن الفوز فيها يُعدّ مفتاح التفوق في هذه البطولة.

كما اطلع المدرب بينتو على جاهزية لاعبيه وسلامتهم من أي إصابات، خشية إحداث أي إرباك في برنامج تحضيرات الأبيض لهذا الحدث، خصوصاً أن المنتخب فقد في الفترة الماضية بداعي الإصابة، خدمات المهاجم الصاعد سلطان عادل الذي كان يعول عليه المدرب بينتو في أن يكون البديل الأنسب لكي يحل محل الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت الذي بات خارج حسابات بينتو خلال الفترة الماضية، كما أن الإصابة حرمت المنتخب كذلك من خدمات لاعب الوصل علي صالح الذي لم يتم اختياره في القائمة الجديدة وبات أيضاً خارج حسابات بينتو في البطولة الخليجية.

وباستثناء اللاعبين الجديدين في المنتخب، وهما: لاعب الوحدة لوكاس بيمنتا، ولاعب العين سولومون سوسو، فإن القائمة الجديدة ضمت الوجوه نفسها التي اعتمد عليها بينتو في الفترة الماضية، وأثبتت جدارتها بقوة، وكانت لها بصمة في النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ يحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 10 نقاط خلف منتخب إيران المتصدر برصيد 16 نقطة وأوزبكستان صاحب المركز الثالث بـ13 نقطة.

قائمة المنتخب

ضمت قائمة المنتخب التي ستشارك في «خليجي 26»، 26 لاعباً، هم: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، ومحمد العطاس ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي وخميس المنصوري وعبدالله إدريس، وفارس خليل وخالد الظنحاني وزايد سلطان، وماجد راشد ويحيى نادر وماكنزي هانت، وطحنون الزعابي وعبدالله حمد وعصام فايز، وماركوس ميلوني وسولومون سوسو ويحيى الغساني، وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وفهد بدر، وبرونو أوليفيرا وكايو كانديو.