شكرا لقرائتكم خبر عن دوري NILE.. المصرى أقوى خط دفاع في المسابقة بعد مرور 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فريق المصري البروسعيدي مستوى مميز للغاية في الجولات الأربعة الأولى من بطولة الدوري مكنه من اعتلاء صدارة المسابقة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وبدون أي هزيمة.

ويمتلك المصري رقما مميزا أخر كونه اقوى خط دفاع بالبطولة حتى الآن، فلم يستقبل أي أهداف، ويأتي خلفه فريقي زد والجونة وتلقى كل منهما هدفا وحيدا.

يستأنف غدا الخميس، دوري NILE لموسمه الجاري 2024-2025، بانطلاق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

الجولة المقبلة تشهد الظهور الأول لمدربين جدد فى المسابقة ، هم السويسري كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية للزمالك والفرنسي فرانك دوماس ، بينما يغيب الأهلي عن منافسات تلك الجولة

وكانت رابطة الأندية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل لقاء الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة من دوري NILE، إلى يوم 7 يناير المقبل؛ نظرا لارتباط الأحمر بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الخامسة في دوري NILE كالتالي:

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي - 5 مساء - ستاد السويس.

طلائع الجيش ضد بتروجيت - 5 مساء - ستاد جهاز الرياضة العسكري.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

فاركو ضد زد إف سي - 8 مساء.

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري - 5 مساء - ستاد غزل المحلة.

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء - ستاد الإسماعيلية.



