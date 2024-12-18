شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق المنتخبات الوطنية ترسم الحلم والأمل.. مصر تحارب فى 3 جبهات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المواعيد الرسمية لبطولات القارة الأفريقية في عام 2025، والتي تشهد مشاركة منتخبات مصر الثلاثة في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى نهائيات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

تأتي البطولات القارية المقبلة في ضوء مشاركة مصرية بارزة، حيث يشارك منتخب الناشئين مواليد 2008 في الحدث ويسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا بالمغرب.

كما أن منتخب الشباب مواليد 2005 هو الآخر يأمل في الظهور المشرف بكأس الأمم تحت 20 عامًا في كوت ديفوار.

منتخب الكباركذلك يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب، بعد مسيرة قوية في التصفيات بقيادة مدربه الحالي.

تمثل البطولات القارية فرصة لتعزيز مكانة الكرة المصرية على المستوى الأفريقي، سواء من خلال المنتخبات الوطنية أو الأندية المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على وضع خطط إعداد مكثفة للمنتخبات الوطنية، لضمان تحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ مصر الكروي.

وجاء جدول البطولات كالتالي:

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا (منتخب مواليد 2008)

المكان: المغرب

موعد البطولة: 30 مارس - 19 أبريل 2025

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا (منتخب مواليد 2005)

المكان: كوت ديفوار

موعد البطولة: 26 أبريل - 16 مايو 2025

كأس الأمم الأفريقية للكبار 2025

المكان: المغرب

موعد البطولة: 21 ديسمبر 2025 - 14 يناير 2026