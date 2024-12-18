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دوري NILE.. الزمالك أقوى هجوم في المسابقة قبل انطلاق الجولة الخامسة

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القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق الزمالك أقوى خط هجوم في بطولة بعد مرور 4 جولات، حيث سجل الفريق الأبيض 9 أهداف حتى الآن، ويليه في الترتيب سيراميكا والأهلي برصيد 7 أهداف.

يستأنف غدا الخميس، دوري NILE لموسمه الجاري 2024-2025، بانطلاق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

الجولة المقبلة تشهد الظهور الأول لمدربين جدد فى المسابقة ، هم السويسري كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية للزمالك والفرنسي  فرانك دوماس ، بينما يغيب الأهلي عن منافسات تلك الجولة.

وكانت رابطة الأندية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل لقاء الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة من دوري NILE، إلى يوم 7 يناير المقبل؛ نظرا لارتباط الأحمر بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الخامسة في دوري NILE كالتالي: الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي - 5 مساء - ستاد السويس.

طلائع الجيش ضد بتروجيت - 5 مساء - ستاد جهاز العسكري.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

فاركو ضد زد إف سي - 8 مساء.

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري - 5 مساء - ستاد غزل المحلة.

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء - ستاد الإسماعيلية.

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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