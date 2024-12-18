شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام و وليد سليمان وأسامة نبيه أول الحاضرين عزاء والدة عصام الحضرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على تقديم واجب العزاء فى والدة عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق المقام حاليا باحد قاعات مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان فى استقبال المعزين عصام الحضرى وزوجته وأبنائه.

وياتى فى مقدمة الحضور كل من " حازم امام و وليد سليمان وأسامة نبيه وأسامة حسنى وطارق مصطفى وسمير محمود عثمان ".

‎واستقبل عصام الحضري عزاء والدته الأحد الماضى وسط أهالى محافظة دمياط في مدينة كفر البطيخ، بمشاركة المئات من أهالى المدينة، كما شارك أيضا عدد من الشخصيات العامة على رأسهم المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الانضباط داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



‎وكان عصام الحضري قد أعلن عبر صفحته الشخصية وفاة والدته بعد صراع مع المرض، فيما توافد أهالى مدينة كفر البطيخ على ساحة مسجد راشد لأداء صلاة الجنازة ومن ثم المشاركة في مراسم تشييع الجثمان.



‎وأقيم سرادق عزاء والدة السد العالى عصام الحضري في مدينة كفر البطيخ، وسط مشاركة واسعة من قبل أهالى المدينة، كما أعلن عصام الحضري عن إقامة سرادق عزاء والدته اليوم الاربعاء بنادى الشركة في مدينة الشيخ زايد لاستقبال واجب العز

أسامة نبية وحازم إمام



الحضرى يتلقى العزاء فى والدته



الحضرى يستقبل عزاء والدته



حازم إمام واسامة نبية



حازم إمام يقدم العزاء فى والدة عصام الحضرى



سمير عثمان فى عزاء والدة الحضرى



سمير محمود عثمان



عزاء والدة الحضرى



عزاء والدته عصام الحضرى



عصام الحضرى يتلقى العزاء فى والدته



عصام الحضرى



وليد سليمان



أسامة حسنى وعصام الحضرى