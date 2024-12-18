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الأهلى خارج بطولة كأس مصر 2024 بسبب الاعتذار عن مباراة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 بعد إنسحابه في الموسم المنقضي .


كان الأهلي قد اعتذر عن المشاركة في مباراة دور الـ16 للموسم المنقضي أمام فاركو ليعتبر الأهلي منسحبا و تطبيق اللائحة عليه وهي حرمانه من المشاركة في نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

تنص اللائحة في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر هي اعتبار فريق فاركو فائزا بنتيجة 2-0، مع توقيع غرامة ثابتة قدرها مليون جنيه، مع حرمانه من المشاركة بالبطولة في الموسم المقبل وهو ما تم .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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