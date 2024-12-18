شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى خارج بطولة كأس مصر 2024 بسبب الاعتذار عن مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 بعد إنسحابه في الموسم المنقضي .



كان الأهلي قد اعتذر عن المشاركة في مباراة دور الـ16 للموسم المنقضي أمام فاركو ليعتبر الأهلي منسحبا و تطبيق اللائحة عليه وهي حرمانه من المشاركة في نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

تنص اللائحة في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر هي اعتبار فريق فاركو فائزا بنتيجة 2-0، مع توقيع غرامة ثابتة قدرها مليون جنيه، مع حرمانه من المشاركة بالبطولة في الموسم المقبل وهو ما تم .