شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها، خوض الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمباراة شباب بلوزداد ومشاركة مصطفى شوبير في التدريبات الجماعية تدريجيا، ووجود مخطط داخل الأهلي للتعاقد مع أسامة إدريسي نجم باتشوكا المكسيكي.

عبدالله السعيد يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لحسم غيابه أمام سيراميكا

يخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبي علي هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة فريقه المقرر لها غدا الخميس أمام سيراميكا في الجولة الخامسة من بطولة الدورى، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا.

الأهلي يخطط للتعاقد مع أسامة إدريسي نجم باتشوكا فى يناير

يضع مسئولو النادي الأهلي المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.

الإسماعيلى يكشف آخر تطورات أزمة الجزائرى بن خماسة

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى، آخر تطورات أزمة الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، الذى حصل على حكم نهائي بأحقيته لـ373 ألف دولار بعد استئناف الدراويش على القرار الأول.

مران الأهلى.. محاضرة فنية من كولر.. وشوبير يشارك فى التدريبات الجماعية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يمنح بيرسي تاو حق تقرير المصير مقابل التنازل عن نصف عقده

استقر مسئولو النادي الأهلي على منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق حق تقرير مصيره في يناير المقبل بمفرده ومنحه الاستغناء الخاص به ، مقابل أن يوافق اللاعب على فسخ عقده بالتراضي والتنازل عن نصف قيمة عقده عن الموسم الجاري، قبل إنهاء إجراءات فك الارتباط بين الطرفين بشكل رسمي.

الأهلي يرحب برحيل محمود كهربا في يناير.. ويترقب وصول عروض رسمية

رحب مسئولو النادي الأهلي بالموافقة على رحيل محمود كهربا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، وفتح الباب أمام انتقال اللاعب لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

الأهلى يرفع ميزانية صفقات يناير قبل مونديال الأندية بعد إخفاق إنتركونتيننتال

استقر مسئولو النادى الأهلى على رفع الميزانية المقررة لإبرام الصفقات الجديدة المزمع إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم الفريق الأحمر بصفقات سوبر وعدم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، كما حدث في السنوات الماضية، في ظل سياسة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في بناء فريق قوي ويضم لاعبين على أعلى مستوى فني قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.