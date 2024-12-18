شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم على رأس قائمة المرشحين لتدعيم الأهلى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

انضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي لقائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، باعتباره من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق الأحمر منذ الرحيل في الصيف الماضي.



ويرحب محمد عبد المنعم بالمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية في نسخته القادمة، ولكن ينتظر فتح خط مفاوضات مع نادي نيس للحصول على موافقته، باعتباره المالك لحقوق نجم الفراعنة الحالي.

وقد يواجه الأهلي صعوبة في ضم محمد عبد المنعم في ظل المقابل المالي الذي قد يطلبه ناديه للموافقة على بيعه، لاسيما وأن مسئولي القلعة الحمراء وافقوا على بيع عبد المنعم نظير مبلغ كبير بقيمة 4.2 مليون دولار.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، الذى بدأ بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن مباريات الأهلى الفترة الماضية.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.