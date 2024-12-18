شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لـ"الخليج 365": نجلى مستمر مع الزمالك والتجديد منتهى والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيد مصطفى والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أن نجله مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن الفريق الأبيض.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللاعب لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة وهى أن يعلن النادى عدم الرغبة في استمراره قائلا:" زيزو مكمل مع الزمالك الفترة الجاية ومش هيمشى إلا لو الزمالك قفل الباب في وشه".

وأضاف والد اللاعب أن هناك اتفاق بين زيزو ومجلس الإدارة على التجديد ولكن هناك أمور إدارية لا يتم الإعلان عنها، فليس من المنطق أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل الإدارية.

وأشار والد زيزو أن الزمالك هو الاختيار الأول للاعب، مشددا:" زيزو مكمل مع الزمالك"، وقال والد زيزو أن الجلسة ستكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، والتي ستشهد توقيع عقود التجديد للفريق، حيث يتبقى الجلسة المقرر عقدها مع الإدارة.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى فريق في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

وكان الزمالك قد استقر على تجديد عقد زيزو مع الفريق، إلا أن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق وانشغال المجلس بالبحث عن بديل له أرجأ عقد الجلسة مع زيزو، ولكن بعد تولى جروس يبدأ الزمالك فى حسم املفات المعلقة فى القلعة البيضاء.

