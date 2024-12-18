شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع بروتوكول تعاون ورعاية مع "أمان القابضة" لتقديم خدمات وتسهيلات مالية لأعضاء سيتي كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، بروتوكول واتفاقية تعاون ورعاية مع شركة أمان القابضة.

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، والسيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة لرعاية سلسلة أندية سيتي كلوب وتقديم خدمات وتسهيلات مالية لأعضاء أندية سيتى كلوب المملوكة لشركة استادات.

شهد مراسم توقيع البروتوكول التي عقدت بمقر شركة استادات، السيد عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الادارة للقطاع التجاري والتسويق، ونادي سمير، رئيس قطاع المبيعات، وحسام عمران، رئيس القطاع القانوني من جانب استادات، ومحمد شوشة، رئيس قطاع التسويق بأمان القابضة، وأحمد حسني، مدير أول مبيعات الشركات، حيث تم الاتفاق على كل بنود البروتوكول من الجانبين بما يخدم أعضاء أندية سيتي كلوب بمختلف محافظات مصر وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة النادي وأعضائه في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتى هذه الخطوة المهمة من جانب شركة استادات في ضوء توجهات الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة نحو "الرقمنة" من خلال تطبيق تقنيات التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية لدعم الشمول الرقمي المالي والانتقال بالخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر، حيث سبق ووقعت استادات بروتوكول تعاون مع شركتي "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية،

وشركة كونتكت المالية القابضة لنفس الغرض .

ويعتبر التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليًا من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولى لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة وسيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.



استادات توقع بروتوكول تعاون ورعاية مع أمان القابضة



لحظة التوقيع



الحضور أثناء التوقيع