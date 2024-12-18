ما تطورات موقف علي معلول مع الأهلى قبل انتقالات انتقالات يناير؟

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شهدت الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مصير مستقبل التونسي علي معلول داخل الأهلي، بعدما شهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل ما بين قيد اللاعب في يناير أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها في النادي ويتم توجيه الشكر له عن السنوات الثمانية التي قضاها في قلعة الجزيرة.

ولم تقوم إدارة الأهلي بقيد علي معلول في قائمة الموسم الحالي، في انتظار عودته من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، والتي تعافى منها مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ما هو موقف علي معلول الطبي؟

تعافى علي معلول من إصابة وتر أكيلس بشكل تام بعد غياب 6 أشهر بسبب تلك الإصابة، وبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية، على أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية.

وما تطورات مستقبل علي معلول مع الأهلي؟

الأيام الماضية شهدت تطورا في مستقبل معلول، حيث ارتفعت أسهم اللاعب التونسي في قيده بقائمة الفريق، بعدما تأثر مستوى الفريق الأحمر بغياب معلول، بخلاف عدم قيام المغربي يحيى عطية الله بتقديم المستويات التي تشفع للإدارة التفكير في إنهاء العلاقة مع النجم التونسي.

هل تقوم إدارة الأهلي بقيد معلول؟

من الوارد أن تقوم إدارة الأهلي بقيد معلول حال نجاحها في إفراغ مكان لقيد النجم التونسي، لاسيما وأنه يوجد مكان وحيد في قائمة اللاعبين الأجانب ويرغب المجلس الأحمر في ضم مهاجم أجنبي وجناح، مع التخلص من ثنائي أجنبي من اللاعبين الحاليين حتى يتم قيد معلول مع الصفقتين الجديدتين المتوقع إبرامها في يناير المقبل.

وما هو موقف عقد معلول مع الأهلي؟

عقد معلول في الأهلي ساري منذ بداية الموسم الحالي، ويترقب قيده في قائمة الأهلي أو البحث عن عروض جديدة حال الاستقرار على رحيل اللاعب التونسي، ووقتها ستقوم إدارة النادي بدفع الجزء المتبقي في عقد معلول ترضية له عن الفترة التي قضاها داخل النادي.

كيف يتعامل الأهلي مع ملف الصفقات؟

تعقد لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة مختار مختار جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي خلال الساعات المقبلة، من أجل الاتفاق على الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة، ومعرفة احتياجاته من اللاعبين الجدد التي تنوي الإدارة التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو من العام المقبل.

كما ستقوم إدارة الأهلي بعرض عدد من اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، من أجل اختيار الأنسب منهم لتدعيم صفوف الأهلي، على أن تبدأ الإدارة الحمراء في التفاوض معهم ، بخلاف استطلاع رأيه في موقف اللاعبين المقرر أن يرحلوا عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي وحسم موقفه النهائي بشأن بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

من ناحية أخرى يُجرى مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من أجل الاتفاق حول طريقة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وتأتى هذه الخطوة من قبل النادى الأهلى بناءً على اتفاق الجميع داخل القلعة الحمراء برحيل اللاعب فى يناير المقبل بسبب تراجع مستواه وكبر سنه (31 سنة) وراتبه الكبير الذى بات يُمثل عبئاً على خزينة النادى (مليون و100 ألف دولار سنوياً) بجانب حاجة الأهلى لضم لاعب أجنبى بدلاً منه لتدعيم الفريق بصفقة قوية خلال النصف الثانى من الموسم الجارى وفى بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوصول إلى اتفاق مع بيرسي تاو للخروج الآمن من الأهلي في يناير بالحصول على جزء بسيط من عقده المُتبقي (لا يتعدى 250 ألف دولار) وليس 50% (600 ألف دولار) حتى تتم عملية الانفصال بهدوء ودون مشاكل.