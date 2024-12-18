شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن مرشح للرحيل عن الاتحاد السكندري في يناير والان مع تفاصيل الخبر

خرج أحمد أيمن ظهير أيمن الاتحاد السكندري من حسابات القبرصي بابا فاسيليو منذ بداية الموسم الحالي، في ظل عدم قناعة المدرب بإمكانيات اللاعب، وعدم وجود نية للاعتماد عليه في الفترة القادمة.

ويبحث مسئولو الاتحاد عن إحضار عرض لأحمد أيمن سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، في ظل خروجه من حسابات بابا فاسيليو، لاسيما وأن اللاعب يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة.

وانضم أحمد أيمن إلى صفوف الاتحاد السكندري قبل بداية الموسم الحالي، ولكنه لا يشارك تحت قيادة بابا فاسيليو في الفترة الماضية.

ويعتمد بابا فاسيليو على مصطفى إبراهيم لاعب الوسط في قيادة الجبهة اليمنى في صفوف الاتحاد، رغم وجود أحمد أيمن وهو ما يؤكد أن اللاعب خارج حسابات المدرب القبرصي.

وخسر الاتحاد السكندري من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المصرية.