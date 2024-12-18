شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لحسم غيابه أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبي علي هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة فريقه المقرر لها غدا الخميس أمام سيراميكا في الجولة الخامسة من بطولة الدورى، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويعانى عبد الله السعيد من كدمة في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع عبد الله السعيد لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم أمس الثلاثاء في أطار استعداد الفريق لمواجهة سيراميكا، ويخضع لاختبار طبي اليوم لحسم موقفه النهائي والأقرب عدم قدرة اللاعب علي التواجد فى لقاء الغد وغيابه عن المباراة لرفض الجهاز الفني المجازفة بأى لاعب إلا فى حالة الجاهزية بنسبة 100% للمشاركة فى المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

