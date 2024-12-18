شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط للتعاقد مع أسامة إدريسي نجم باتشوكا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.

ويتألق أسامة إدريسي رفقة فريق باتشوكا حيث قاده للفوز على بوتافوجو البرازيلي في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية ثم الفوز على الأهلي في نصف النهائي والصعود لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة القارية.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي إمكانية ضم إدريسي في يناير أو بعد نهاية الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، لاسيما وأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، ويجيد المراوغة من الأطراف والمرور من المواجهات المباشرة مع لاعبي الخصم.

وينتهي عقد أسامة إدريسي مع باتشوكا المكسيكي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، بخلاف أن اللاعب يتقاضى 600 ألف دولار مع ناديه المكسيكي، وهو نصف القيمة التي يحصل عليها الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع الأهلي.

ويخطط الأهلي للتعاقد مع أسامة إدريسي في يناير وشراء المدة المتبقية في عقده أو بعد نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني، حال فشل ضمه في يناير.