شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف آخر تطورات أزمة الجزائرى بن خماسة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى، آخر تطورات أزمة الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، الذى حصل على حكم نهائي بأحقيته لـ373 ألف دولار بعد استئناف الدراويش على القرار الأول.

وأصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا فى الاستئناف المقدم من المحامى السويسرى ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادى الإسماعيلى، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائرى محمد بن خماسة، بتسديد النادى الإسماعيلى للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكى فقط لا غير.

وأكد مصدر بالإسماعيلى، أن النادى يتواصل حاليا مع الجزائرى محمد بن خماسة من أجل تقسيط المبلغ، إلا أن اللاعب رفض فكرة التقسيط، ولكن هناك محاولات معه ووكيله من أجل إقناعه بهذا الحل.

وتابع المصدر، في حال صمم اللاعب على رفض التقسيط سيكون على النادى تسديد المستحقات للاعب حتى يتجنب صدور قرار جديد بإيقاف قيد النادى وتوقيع غرامة مالية جديدة.

ويأمل مسئولو الدراويش في التوصل لاتفاق مع الجزائرى بن خماسة من أجل سداد 373 ألف دولار على أقساط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالى.

وكان الإسماعيلى استأنف يوم 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بتاريخ 20 يوليو 2023، والذى كان يلزم النادى الإسماعيلى بمنح اللاعب مبلغ يقارب مليون و900 ألف دولار أمريكى، لتقرر المحكمة فى حكمها النهائى بتخفيض المبلغ ليصبح 373 ألف دولار فقط لا غير.