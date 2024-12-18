شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة فنية من كولر.. وشوبير يشارك فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، الذى بدأ بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن مباريات الأهلى الفترة الماضية.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.