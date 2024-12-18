شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود كهربا مع الأهلى بعد مشاركته فى 141 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى، أوقاتا صعبة بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة لفريقه أمام باتشوكا الميكسيكى في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، وضياع حلم الوصول للنهائى لمواجهة ريال مدريد.

ويأمل محمود كهربا في الخروج سريعا من هذه الحالة، بمساعدة الأهلى في تحقيق الفوز على شباب بلوزداد في المواجهة المقرر لها الأحد المقبل في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونستعرض ماذا قدم كهربا حتى الآن مع الأهلى في التقرير التالى..

لعب: 141 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدورى المصرى – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلى – 4 ألقاب لدورى ابطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس الثلاث قارات".

وعلى جانب أخر، تعقد لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة مختار مختار جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي خلال الساعات المقبلة، من أجل الاتفاق على الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة، ومعرفة احتياجاته من اللاعبين الجدد التي تنوي الإدارة التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو من العام المقبل.

كما ستقوم إدارة الأهلي بعرض عدد من اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، من أجل اختيار الأنسب منهم لـ تدعيم صفوف الأهلي، على أن تبدأ الإدارة الحمراء في التفاوض معهم ، بخلاف استطلاع رأيه في موقف اللاعبين المقرر أن يرحلوا عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي وحسم موقفه النهائي بشأن بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

من ناحية أخرى يُجرى مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من أجل الاتفاق حول طريقة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.