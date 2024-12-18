شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس شطب مدرب وإيقاف لاعبتان بسبب مباراة كرة سلة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية قرار مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إيقاف لاعبتا نادى السكة الحديد والنصر وكذلك شطب مدرب النصر من سجلات الاتحاد.

وقرر اتحاد السلة إيقاف فرح عماد لاعبة النصر 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية ألف جنيه، وكذلك إيقاف مرام زكريا لاعبة السكة 6 مباريات وغرامة مالية ألفان جنيه، مع شطب عماد محمد سيد مدرب النصر من سجلات الاتحاد.

وعلم ”الخليج 365” أن سبب هذه القرارات الاشتباك الذى حدث خلال مباراة الفريقين في الدورى الممتاز "ب"، حيث اشتبكت لاعبة السكة مع لاعبة النصر، فتدخل مدرب النصر فى الأزمة، وقام بصفع لاعبة السكة على وجهها.

وبعد انتهاء أحداث المباراة استلم اتحاد كرة السلة تقريرا شاملا عن كافة الأحداث التى شهدها اللقاء، ليتم إتخاذ قرارات صارمة تجاه الواقعة لتجنب تكرارها في ملاعب السلة مستقبلا.