شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوقع عقود التجديد للزمالك خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيد مصطفى والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تحديد جلسة مع مسئولي الزمالك لتجديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجلسة ستكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، والتي ستشهد توقيع عقود التجديد للفريق، حيث يتبقى الجلسة المقرر عقدها مع الإدارة.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى فريق في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

وكان الزمالك قد استقر على تجديد عقد زيزو مع الفريق، إلا أن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق وانشغال المجلس بالبحث عن بديل له أرجأ عقد الجلسة مع زيزو، ولكن بعد تولى جروس يبدأ الزمالك فى حسم املفات المعلقة فى القلعة البيضاء.

وشهدت الانتقالات الصيفية الأخيرة تلقى زيزو عرضا من نادى نيوم أحد أندية الدرجة الأولى بالدورى السعودى، في الوقت الذى قرر الزمالك أنه لن يتخذ أي قرار بشأن زيزو، إلا حال وصول عرض رسمي

وأخيرا الأخدود الذى الذى طلب ضم اللاعب، حيث كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، عن أن أحمد مصطفى زيزو، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة، وأكد ابن مرزوق أن الأخدود السعودى مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير.