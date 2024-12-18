شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يقرر شطب مدرب النصر من السجلات والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى توقيع عقوبات على لاعبات فريقا السكة الحديد، والنصر في دورى الممتاز "ب"، و التي شهدت أحداث اشتباكات بين اللاعبات.

وقرر اتحاد السلة إيقاف فرح عماد لاعبة النصر 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية ألف جنيه، وكذلك إيقاف مرام زكريا لاعبة السكة 6 مباريات وغرامة مالية ألفان جنيه، مع شطب عماد محمد سيد مدرب النصر من سجلات الاتحاد.

كان اتحاد السلة قرر خلال الساعات الماضية توقيع غرامات مالية على ناديى الأهلى والزمالك على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نصف النهائي التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهت لصالح الأحمر 74 - 73.

وتقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه على جمهور الزمالك، و20 ألفا على جمهور الاهلي، وحال تكرار ما حدث ستتم مخاطبة شركة تذكرتي لمنع هذه الجماهير من حضور المباريات لمدة 6 أشهر.