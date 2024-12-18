شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح بيرسي تاو حق تقرير المصير مقابل التنازل عن نصف عقده والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق حق تقرير مصيره في يناير المقبل بمفرده ومنحه الاستغناء الخاص به ، مقابل أن يوافق اللاعب على فسخ عقده بالتراضي والتنازل عن نصف قيمة عقده عن الموسم الجاري، قبل إنهاء إجراءات فك الارتباط بين الطرفين بشكل رسمي.

ويرغب الأهلي في فسخ عقده مع بيرسي تاو حتى يتسنى له ضم لاعبي أجنبي جديد في يناير القادم، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تراجعا في أداء اللاعب بخلاف تقاضي راتب سنوي كبير يفوق المليون دولار.

وطرح الأهلي على بيرسي تاو منحه الاستغناء الخاص به والرحيل لأي نادي يرغب في الانضمام إليه بدون العودة إلى الأهلي في المقابل يتنازل عن مستحقات النصف الثاني من الموسم الحالي مع القلعة الحمراء.

وطلب بيرسي تاو الحصول على قيمة عقده كاملة للموافقة على فسخ عقده مع الأهلي، ولكن الإدارة عرضت عليه الرحيل المجاني مقابل التنازل عن الجزء الثاني من قيمة عقده عن الموسم الحالي، وتترقب موافقة اللاعب الجنوب أفريقي على هذا العرض.