شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يترقب العفو من إدارة الأهلي للعمل في منصب إداري بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب حسام عاشور قائد الأهلي الأسبق، العفو من إدارة ناديه على ضوء أزمته السابقة مع مسئولي النادي والتي تسببت في الرحيل عن قلعة الجزيرة، قبل أن يعود ويعتذر عن خطأه السابق ويطلب إنهاء صفحة الخلاف مع النادي والعودة للعمل في بيته من جديد بعد اعتزال الكرة.

ويمني حسام عاشور النفس في العمل بالأهلي سواء في مجال التدريب أو الإدارة، وفقا لما تختاره الإدارة، لاسيما وأن اللاعب أفنى قرابة 20 عاما بين جدران القلعة الحمراء.

وأكد حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية أن هناك وسطاء يتواصلون مع إدارة الأهلي حاليًا، متمنياً أن تكون هناك جلسة من أجل عودتي لبيتي مرة أخرى، وأنه تحت أمر الأهلي في أي مكان، سواء في التدريب أو الإدارة.

وكشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لو عاد به الزمن، كان سيعتزل الكرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "أنا الثالث في ترتيب اللاعبين على مستوى العالم في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات بعد ألفيش وميسي".

وأضاف: "تحدثت مع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بعد حديثه عني، والنادي الأهلي بيت، وكنت أجلس في النادي أكتر من التواجد في منزلي، واستمريت في النادي 20 عاما، والنادي له فضل عليا وجمهور أفضل جمهور".

واختتم: "مع احترامي للاتحاد السكندري، لن ألعب كرة بعد رحيلي من الأهلي، والأهلي حاجة كبيرة جدًا جدًا وعرفت الفرق بين النادي وأي نادي تاني في كل شئ والفرق شاسع".