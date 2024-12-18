شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

ويجرى سيراميكا اليوم البروفة الأخيرة لتشكيل فريقه أمام الزمالك وطريقة اللعب من أجل تنفيذها في المباراة، ثم الدخول في معسكر الليلة لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وطالب أيمن الرمادى، لاعبيه بنسيان خماسية البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية، والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام الزمالك، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن الزمالك من المنافسين المباشرين لسيراميكا، وحذر من خطورة مهاجمى الأبيض وفرض رقابة قوية عليهم وعدم ترك المساحات أمامهم.

وتعد مباراة الخميس، العاشرة التي تجمع سيراميكا بالزمالك، حيث سبق أن تواجه الفريقان في 9 لقاءات لم يتذوق خلالها سيراميكا طعم النتيجة الإيجابية، حيث خسر الـ9 مواجهات السابقة والتي كان آخرها الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل سيراميكا 7 أهداف، فيما استقبل الفريق 20 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.